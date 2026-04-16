Corriere dello Sport-Stadio: Mandragora non vede il gap e Vanoli guarda avanti
Due pagine sulla Fiorentina anche per il Corriere dello Sport-Stadio.
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Il quotidiano sportivo apre con: “Mente libera in viola libera”. Ovvero: “La serenità ritrovata per tentare il miracolo Oltre 20 mila al Franchi”.
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Spazio alle dichiarazioni: “Vanoli speranza e sogno”. Occhiello: “Il piano della Fiorentina: ”Voglia, tranquillità e coraggio". E poi il tecnico guarda avanti". In taglio basso le parole di Mandragora: “Noi e gli inglesi? Non vedo il gap”.
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