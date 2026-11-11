"Il debutto di Njie con la Svezia sarebbe meritato, ha doti che in Serie A si vedono poco"

Uno dei grandi protagonisti della Fiorentina è Alieu Njie, tanto che è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore svedese. Ne ha parlato Vincenzo Di Pinto, gestore della pagina Il Calcio Nordico, al Pentasport su Radio Bruno.

Rendimento che non sorprende

"Già da inizio anno si parlava di quanto questo ragazzo potesse essere utile al gioco della Fiorentina e avevo detto potesse essere funzionale. Esonerando Grosso, è arrivato chi l'aveva lanciato nel calcio dei grandi ovvero Vanoli: per un giocatore è sempre un punto di riferimento e questa serie di performance per me non sono una sorpresa".

Debutto in Nazionale maggiore?

"Me lo auguro, Potter è un allenatore che sui ragazzi ci punta anche per non farsi trovare impreparato quando un giocatore più esperto non è disponibile. Sarebbe estremamente meritato per la crescita da inizio stagione".

Ricorda Gervinho

"Manca qualcosa: non sono mancanze negative, ma margini di miglioramento. Ha una caratteristica che in Serie A latita un pochino, ovvero salta l'uomo: alla lunga, la differenza la fa. Crea superiorità, porta strappi e soluzioni. Anche Gervinho, giocatore molto simile, veniva criticato perché si mangiava i gol: ai tempi rispondevo che arrivava 10 volte a partita davanti alla porta facendo 70 metri".