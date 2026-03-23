Pedullà: "Partita orgogliosa della Fiorentina contro un Inter che pensava troppo al cronometro"

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato così la sfida di ieri tra Fiorentina e Inter, terminata in pareggio, sul proprio canale YouTube.

Il commento

“Bene la Fiorentina, che adesso ha due punti di vantaggio sulla coppia a 27 punti (Lecce e Cremonese, ndr), tenendo conto che il Cagliari a 30 non può più scherzare col fuoco. La Fiorentina ha giocato una partita orgogliosa - e ci mancherebbe altro, con l'organico che ha e coi soldi che ha speso -, perché ha avuto il merito di restare con la barra dritta, senza perdere la bussola, sfiorando il pareggio già nel primo tempo e poi trovando l'episodio, ma dando l'impressione di essere ampiamente nella partita contro un Inter che invece sembrava pensare troppo al gol di vantaggio e al cronometro”.