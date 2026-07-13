Le novità per Oso? A fine Mondiale. Il Siviglia ha una priorità per il suo futuro

Arrivano novità dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Oso, terzino sinistro del Siviglia seguito attentamente dalla Fiorentina.

Nessuna nuova offerta

Secondo quanto riporta ABC Sevilla, la società viola non avrebbe ancora presentato una nuova offerta al club biancorosso, diversamente da quanto sostenuto da alcuni. Inoltre, l'entourage del giocatore assicura che, fino alla fine della Coppa del Mondo, non ci saranno ulteriori novità.

La situazione

La situazione, al momento, è piuttosto chiara. Oso percepisce uno stipendio relativamente basso perché è un giocatore cresciuto nel settore giovanile del Siviglia. Il suo contratto è stato automaticamente adeguato dopo le presenze collezionate in prima squadra nella scorsa stagione e, di conseguenza, anche la clausola rescissoria è salita automaticamente a 20 milioni di euro. Questa è la cifra alla quale il Siviglia sarebbe disposto a lasciarlo partire nel corso dell'estate, senza fare ulteriori sconti. In realtà, la priorità del direttore sportivo José Ignacio Navarro resta il rinnovo del contratto del giocatore. Le trattative, però, hanno subito un rallentamento a causa delle differenze tra domanda e offerta sul piano dell'ingaggio, una situazione simile a quella che riguarda anche Andrés Castrín.