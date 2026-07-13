La Nazione: Il giorno giusto per Oso, Koleosho ha scelto Firenze

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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Grande spazio per: “II taccuino degli affari Oso, oggi è il giorno giusto Koleosho ha scelto Firenze Isaksen idea a sorpresa”. Sottotitolo: “Caso Oulai (Trabzonspor): maxi-differenza fra domanda e offerta. Ma si tratta”. Di spalla: “Fagioli come Moise: intoccabili (o forse no)”.

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Qui troviamo: “Parte il nuovo corso targato Grosso Subito entusiasmo al Viola Park”. Sottotitolo: “Saranno 30 i giocatori a disposizione del tecnico. Da oggi doppio allenamento: alle 18 porte aperte ai tifosi”. Di spalla sui convocati per il ritiro: “Comuzzo e Gud Nessuna sorpresa Tanti i giovani”.