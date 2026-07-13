Ne mancano quattro all'appello...e non è detto che non spuntino due nomi ad effetto

La Fiorentina è praticamente al palo per quanto riguarda gli esterni offensivi da mettere a disposizione del proprio allenatore, Grosso, intenzionato a riproporre a Firenze il suo 4-3-3.

Il quadro

Per i quattro esterni offensivi, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, si va da Bakayoko a Volpato passando per Lang oltre al ritorno di Solomon.

Due nomi

Ma, scrive ancora il quotidiano sportivo, non è detto che non spuntino un altro paio di nomi ad effetto, anzi: la Fiorentina e Paratici stanno abituando molto bene i tifosi viola.