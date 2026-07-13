Isaksen l'idea a sorpresa della Fiorentina. La comunicazione di Koleosho
Un'accelerata da parte di Paratici è attesa anche per l'attacco della Fiorentina, con Grosso che attende almeno quattro esterni offensivi.
Koleosho
Su La Nazione si ritorna a parlare di Koleosho rimasto fin troppo in stand by ma che nel frattempo avrebbe comunicato al Paris Fc (che offre di più al Burnley) di voler approdare in viola.
Isaksen
Sempre come esterno offensivo, per il quotidiano locale, i viola avrebbero fatto un sondaggio a sorpresa anche per Isaksen della Lazio.
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