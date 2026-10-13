Malusci: “Vanoli ha sbagliato, i cambi a fine primo tempo un’ammissione di colpa. Oulaï preso per fare il regista, ma Fagioli…”

L’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha analizzato brevemente a Toscana TV la sconfitta gigliata contro il Genoa, toccando alcuni temi tattici e spostandosi poi anche su determinati singoli della rosa viola.

’Se la Fiorentina avesse pareggiato…’

“Quello del Genoa è un campo difficile, e la permanenza di De Rossi preoccupava, perchè è bravo e sa trasmettere alla squadra, che è con lui e contro la Fiorentina lo si è visto. La Fiorentina paga la giovane età della squadra, Vanoli ha sbagliato e lo ha ammesso con i due cambi fatti subito a fine primo tempo. Occorre ripartire dal secondo tempo, se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla. In Serie A non si può parlare di approccio alla gara, senza questi alti e bassi”.

‘Oulaï preso per fare il regista, ma poi…’

“Oulai è stato preso perché Fagioli era sul mercato, poi col ritorno di Vanoli è tornato inamovibile Fagioli… ma Oulaï era stato preso per fare il regista. Questa Fiorentina sono convinto che abbia dei valori, col Napoli abbiamo visto una bella squadra e non ci dobbiamo deprimere dopo questa sconfitta, una sbandata a Genova ci può stare ”.