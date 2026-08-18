Cappellini: "Spero nel lusso di avere Kean e Pellegrino. Un affare "semplice" come quello di Atta dimostra che..."

Il direttore di Repubblica Stefano Cappellini ha parlato a Radio Bruno del mercato della Fiorentina e dell'avvicinarsi dell'esordio in Serie A della squadra viola contro la Roma.

Sul mercato

“Non so se la Fiorentina sia la regina del mercato, ma ci va vicino. Soprattutto per il rapporto qualità-prezzo dei giocatori presi. Non si vedeva da tempo un mercato così a Firenze, poi certo, serviranno le risposte dal campo”.

Su Kean

“Io spero che rimanga tutto così e che la Fiorentina continui con il lusso di avere Kean e Pellegrino. L'offerta del Como è inaccettabile. Se Lucca valeva 40 milioni Kean non può valere meno oggi. Se poi riesce a superare anche i problemi fisici per me diventa imprescindibile”.

Su Paratici

“Atta è stato un colpo straordinario fatto con una facilità e una rapidità che dimostrano quanto la Fiorentina abbia cambiato il modo di lavorare. Paratici va solo applaudito. La società viola non era mai andata a prendere giocatori su cui c'era tanta concorrenza. Anche l'armonia tra lui e Grosso sarà molto importante”