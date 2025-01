Alessandro Bocci, opinionista sportivo, ha parlato a Radio Bruno del terribile momento della Fiorentina di Palladino, in cui l'allenatore non sembra in grado di raddrizzare una situazione che sta scivolando via: “Palladino ha responsabilità, le sue scelte non mi convincono più. La rosa della Fiorentina attuale sarebbe più forte di quella di Italiano: per me il mercato era stato positivo in estate. Kean è esploso, però c'è Pongracic che non gioca mai, l'anonimato di Gudmundsson…”.

“Servirebbe uno psicologo…”

“Comuzzo è in evidente difficoltà, perché non si fa giocare Pongracic? ieri me lo aspettavo in campo. Alla Fiorentina servirebbe uno psicologo in questo momento, bisogna aiutare la squadra a non avere più paura come si è visto bene con il Torino".

“Peggio di Monza”

"Io sinceramente sono molto preoccupato. La Fiorentina non vince dal Cagliari (8 dicembre) e dalla partita con l'Inter la discesa è stata inarrestabile. Con il Torino è andata persino peggio rispetto a Monza. Bisogna capire il motivo per cui la squadra è così involuta e impaurita".