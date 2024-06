Palladino chiede un altro centrale per puntellare la difesa. L'idea Theate si fa largo

Vi ricordate di Arthur Theate? Il difensore centrale, ma anche terzino destro belga ha disputato la stagione 2021-2022 tra le fila del Bologna, lasciando un discreto ricordo ai tifosi italiani. 31 presenze e 2 reti al debutto assoluto in Serie A era stato di tutto rispetto.

L'esperienza francese di Theate

Nell’estate del 2022 è poi stato ceduto al Rennes per l’importante cifra di 20 milioni di euro e anche nella sua esperienza biennale in Francia si è fatto valere, Ha infatti collezionato 54 partite sul campo con 5 gol in tutte le competizioni e si è fatto ulteriormente notare.

A Palladino manca un altro centrale

Adesso, come noto da qualche giorno, la Fiorentina è piombata sulle sue tracce, per andare a rinforzare il reparto che più soffriva sotto Italiano. Palladino ha richiesto un altro centrale, da aggiungere a Martinez Quarta (certo della permanenza dopo il rinnovo), Milenkovic e Ranieri. Attualmente sono solo quattro i centrali puri a disposizione - cinque, se si considera il 2005 Comuzzo della scorsa stagione - ma ci sarà da valutare anche il rientro di Lucchesi. Theate può rappresentare un'opportunità importante per la Viola, ma le richieste del Rennais non sono basse.