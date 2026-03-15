La Lazio di fatto richiude la lotta Scudetto battendo il Milan all'Olimpico. Guarda la NUOVA classifica di SERIE A
Sembrava poter essere un turno favorevole al Milan dopo il pari di ieri dell'Inter in casa con l'Atalanta e invece i rossoneri hanno sprecato l'occasione arrendendosi alla Lazio nel posticipo dell'Olimpico: 1-0 stretto ma sufficiente per la squadra di Sarri.
Match winner il danese Isaksen al 27' del primo tempo, con un'incursione da destra e conclusione sotto la mano di Maignan. Lazio che così scavalca il Sassuolo al nono posto mentre il Milan resta a -8 dalla vetta.
La NUOVA classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Sassuolo 38, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa 33, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 18.
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