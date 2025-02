Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto durante le trasmissioni di Radio Bruno, ecco le sue parole sul nuovo acquisto viola Nicolò Fagioli che nella stagione 2021/22 è passato tra le fila dei grigiorossi:

“È un grande colpo, Nicolò ha grandissimo talento e lo dimostrerà con la maglia della Fiorentina. Ha una tecnica e una velocità di pensiero importante, ora deve confermarsi tra i top giocatori in Italia. Ha voglia di giocare e dimostrare. Essere un potenziale titolare alla Fiorentina vuol dire giocare ad alti livelli e recuperare quel percorso che stava facendo alla Juventus. alla Cremonese ci puntammo perché con certi giocatori hai pochi dubbi, ci ha fatto vivere un’annata stupenda”.

A proseguito dicendo: “A volte ci dimentichiamo dell’età che hanno questi ragazzi. Il percorso di parole è stato ricco di entusiasmo e poi si è dovuto fermare. Credo che abbia inciso, ma credo possa riprendere il suo percorso. La Fiorentina è una grande opportunità, sia per lui che per la squadra. È un potenziale giocatore della Nazionale e non ha paura, può giocare davanti a 50mila persone ma non sente la pressione”.

Infine un'analisi delle sue caratteristiche tecniche "Fagioli è anche un atleta, è un corridore e ha tanta forza nelle gambe. Certo non è un incontrista, mister Palladino saprà chi abbonargli, forse Adli è il meno indicato. A Firenze spero ritrovi l’affetto dei tifosi, sia viola che italiani. Deve ritrovare la serenità, perché alla Juventus c’è un altro tipo di pressione. Credo che possa fare la stessa strada di Kean a Firenze. Ha bisogno di sentirsi al centro e di affetto. Alla Fiorentina sei comunque al centro del calcio internazionale.