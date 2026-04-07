Sarri spera di recuperare un paio di pedine contro la Fiorentina. Ancora out Gila, Zaccagni e non solo
In vista della prossima sfida in Serie A contro la Fiorentina, la Lazio di Maurizio Sarri spera di recuperare alcuni degli assenti della gara contro il Parma.
Chi dovrebbe rientrare
Tra chi dovrebbe rientrare c'è Toma Bašić, che è già rientrato contro i ducali tra i convocati ma che per tornare al meglio della condizione ha bisogno di continuità e minuti nelle gambe. In settimana dovrebbe poi rientrare in gruppo Patric, rimasto a riposo per un lieve problema a un dito del piede già operato in passato.
E chi no
Più complicata, invece, la situazione di Mario Gila, alle prese con un’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro: non è escluso che possa saltare le prossime due partite di campionato. Ancora out invece sia Zaccagni che Pellegrini. Lo scrive lalaziosiamonoi.it