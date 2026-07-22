Corriere dello Sport-Stadio: Alajbegovic, c'è la Fiorentina ad insidiare l'Atalanta
Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo quest'oggi all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
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Grande spazio viene dato a un'intervista fatta con Atta che dice: “Io e la Viola fatti l’uno per l’altra”.
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Sul mercato c'è: “Alajbegovic Fiorentina alla finestra”. E ancora: “Il Bayer chiede 30 milioni, la Dea si può spingere fino a 22. Viola interessata con Volpato in alternativa”. Infine leggiamo: “Solo palestra per Kean. Oggi c’è il Gubbio”.
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