Bucchioni: "Fiorentina ai dettagli per Thorstvedt. Gente come Sottil non può più indossare la maglia viola"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni ha parlato al TGR Rai Toscana, sviscerando varie tematiche del mercato viola.

Le parole di Bucchioni

“Viery porterà giovinezza, tecnica e forza fisica. È un bel colpo. C'erano tante società importanti d'Europa interessate a lui e la Fiorentina ha sorpreso tutti con questa mossa. È stata una vera inversione di tendenza sul mercato, perché un colpo del genere non si vedeva da anni. Se crescerà come promette, potrà rappresentare anche una grande plusvalenza”.

Thorstvedt ai dettagli

“La Fiorentina ha tantissimi giocatori in rosa che ormai sono delle zavorre, con tutto il rispetto. Paratici dovrà essere bravo anche a liberarsi di qualche cartellino. Gente come Sottil non può più indossare la maglia della Fiorentina. Sono anni che si ripetono le stesse cose: ormai è un problema. Thorstvedt? Al di là delle cessioni, è un giocatore che ha già un accordo con la Fiorentina. Si tratta con il Sassuolo, ma siamo ai dettagli”.

Sugli altri

"Koleosho è vivace e servirebbe tantissimo. In questo caso c'è già l'accordo con il Burnley: si aspetta una risposta del giocatore. La Fiorentina è in vantaggio sulle concorrenti. Kean? Dal 1° luglio scatterà la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Non credo ci sarà la fila per spendere quella cifra. Se vuole rimanere, sarà il centravanti della Fiorentina, ma tutto il resto deve passare in secondo piano. Le altre passioni sono degli hobby: deve capirlo.