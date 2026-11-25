L’ansia del primo arrivo in Italia, l’aiuto dei compagni e il desiderio di tornare a Firenze dopo i prestiti. In un’intervista a Gianlucadimarzio.com, Matías Vecino ha ripercorso gli anni alla Fiorentina, dal trasferimento dall’Uruguay alla stagione in cui, con Paulo Sousa in panchina, è riuscito a ritagliarsi uno spazio in viola.

Da Borja Valero a Neto, chi aiutò Vecino a Firenze

“L’arrivo in Italia? È stato un salto molto grande. Da un lato ero felicissimo, dall’altro avevo un po’ di ansia perché non sapevo cosa avrei trovato. In realtà è stato molto più facile di quello che pensavo, grazie ai compagni e tutte le persone che mi hanno aiutato tantissimo. Penso a Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, Neto. In più tutta la gente che lavorava nel club. Mi hanno reso tutto più semplice, anche se ero un ragazzino e avevo tutto da imparare. Sono stati bravissimi con me”.

Il ritorno dopo i prestiti e la Fiorentina di Paulo Sousa

Il legame con la società che lo aveva portato in Italia è rimasto anche negli anni trascorsi lontano da Firenze. Vecino ha raccontato quanto tenesse a tornare e ha ricordato il primo anno con Sousa, tra il calcio che divertiva i tifosi e il peso del doppio impegno.

“Negli anni in prestito, il mio obiettivo è sempre stato quello di ritornare in viola. Era la squadra che mi aveva preso dall’Uruguay, che mi aveva aspettato e avevo un forte desiderio di vivere un percorso lungo con loro. È successo con l’arrivo di Paulo Sousa, al primo anno eravamo davvero una squadra davvero forte e i tifosi si sono divertiti tanto. Poi alla lunga abbiamo pagato il fatto di giocare in Europa League”.