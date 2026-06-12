La Fiorentina accelera sulla questione stadio! L'incontro di New York porta novità per il Franchi

Anche la spinosa questione dello stadio Franchi sul tavolo del vertice statunitense tra il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e la famiglia Commisso.

L'incontro a stelle e strisce

L'incontro di New York potrebbe portare novità importanti in merito al project financing. La Fiorentina sta cercando di accorciare i tempi per il Project financing, con il quale metterebbe sul piatto i 55 milioni mancanti in cambio del controllo sui lavori e una possibile lunga concessione. I viola riflettono sulla possibilità di ottenere un affidamento diretto, così da tagliare i tempi burocratici necessari alla manifestazione d'interesse.

Data limite

L'importante per il club e il comune di Firenze è chiudere l'accordo entro il 31 luglio. giorno in cui il Comune dovrà presentare alla Figc la candidatura del Franchi a Euro 2032. Per quella data sarà essenziale aver ottenuto la completa copertura finanziaria, il rischio sennò è quello di non rientrare fra gli stadi selezionati e non ottenere i fondi ministeriali aggiuntivi.



