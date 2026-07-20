Un giornalista ivoriano riaccende il caso Oulaï: "Coinvolto in qualcosa più grande di lui"

Come se non fosse bastata l'incredibile sequela di eventi che ha portato Oulaï alla corte di mister Grosso, in Costa d'Avorio - patria del nuovo centrocampista della Fiorentina - sta montando un grosso caso sul suo trasferimento.

Il dietro le quinte

A tirare il sasso è il giornalista sportivo ivoriano Malick Traoré, che riguardo al tema ha scritto “Con questo trasferimento alla Fiorentina, Inao Christ Oulaï è purtroppo coinvolto in un'operazione più grande di lui”, aggiungendoci poi l'hashtag #OgniDettaglioConta. Un messaggio criptico, che lascia intendere che ci sia altro dietro a questa cessione, ma che al momento il giornalista - tra i più seguiti in patria - non ha voluto spiegare.

Avec ce transfert à la fiorentina, Inao Christ Oulai est malheureusement embarqué dans une opération qui le dépasse complètement… #ChaqueDetailCompte — Malick Traoré (@mlktraore) July 20, 2026

Scetticismo in patria

Il perché del post si può intuire captandone i commenti, e certifica il grande lavoro fatto da Paratici: il pubblico ivoriano, dopo aver visto un Mondiale di assoluto livello da parte della propria stellina, si immaginava la cessione ad un club più prestigioso della Fiorentina. In quest'ottica, fa ancora più strano rileggere quella storia di presunto rapimento che lo avrebbe coinvolto proprio negli attimi prima di venire in Italia a firmare il contratto: anche se la verità potrebbe non venire mai a galla, con l'ufficialità di ieri sera si è chiusa una delle trattative più incredibili legate alla Fiorentina.