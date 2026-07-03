Tanti giovani viola pronti a partire in prestito: Deli e Sadotti hanno la corte

La Fiorentina Primavera ha ufficialmente chiuso un ciclo: con la vittoria dello storico Scudetto, tanti ragazzi (per motivi di età) hanno salutato il settore giovanile viola. Alcuni si preparano già al salto nel calcio professionistico, in particolare due ragazzi, entrambi gestiti da Andrea Ritorni e dalla Vigoglobalsport.

Sadotti, c'è il Trento

Il difensore centrale Edoardo Sadotti, assoluto protagonista della stagione in Primavera, è obiettivo di mercato per alcuni club di Serie C. Come riportato dal Corriere del Trentino, sul classe 2006 c'è il forte interesse del Trento: si sono registrati contatti fitti tra le parti, è un concreto obiettivo dei gialloblù.

Per Deli addirittura la Serie B?

Occhio anche al futuro di Lapo Deli, altro volto da copertina dell'ultima stagione con Galloppa. Per lui ci sarebbe addirittura una chiamata dalla Serie B: il Mantova è fortemente interessato al centrocampista. I biancorossi punterebbero a un prestito con diritto di riscatto e stanno cercando di convincere la Fiorentina. Lo riporta La Gazzetta di Mantova.