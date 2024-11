Chiesa, così proprio non va a Liverpool. E l'ex viola potrebbe già lasciare a gennaio per un prestito in Turchia

Il calciatore del Liverpool nonché ex Fiorentina e Juventus Federico Chiesa sta attraversando una fase di adattamento molto complicata. Nei Reds l'ex viola non trova spazio, tanto che Slot (tecnico) ha manifestato la propria preoccupazione in conferenza stampa. E il suo futuro è tutt'altro che garantito.

Chiesa, al Liverpool non c'è spazio. Subito altrove?

Secondo quanto riportato da Takvim.com e ribadito da Calciomercato.it, Chiesa è cercato insistentemente dal Galatasaray per un prestito con diritto di riscatto a gennaio. L'italiano raggiungerebbe Torreira e Icardi dopo appena sei mesi al Liverpool.