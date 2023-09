Gonzalez, tre giorni per mettere nel mirino l'Atalanta. Italiano già riabbraccia Milenkovic, Mina invece...

Viaggi intercontinentali o meno, Italiano non può privarsi di Gonzalez in questo momento. E così l'argentino verrà impiegato nel prossimo match che la Fiorentina giocherà contro l'Atalanta. Avrà tre giorni di tempo dal suo ritorno a Firenze per preparare questa sfida, ma non sarà l'ultimo a riabbracciare i propri compagni.

L'ultimo a tornare dovrebbe essere Mina impegnato con la Colombia e atteso pure lui da un bel viaggio intercontinentale. Giovedì dovrebbe far scalo in Toscana e venerdì ricominciare ad allenarsi con la squadra. Per lui si profila anche in questo caso, una domenica da trascorrere in panchina.

Intanto già oggi Milenkovic ritornerà alla base e sarà il primo tra i nazionali a rimettersi a disposizione del tecnico.