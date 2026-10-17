L'Inter non sbaglia e rifila un secco tris al Bologna di Palladino. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Nella partita delle 18 al Dall'Ara, l'Inter ha prevalso per 3-1 sul Bologna di Raffaele Palladino.

La partita

La partita comincia su ritmi sostenuti e con un Bologna molto aggressivo. I padroni di casa sbloccano la gara già al 10': Pobega sfrutta un'ottima transizione offensiva e batte Martínez per il gol dell'1-0 rossoblù. L'Inter reagisce aumentando il possesso palla e spingendo sulle corsie esterne. Il pareggio nerazzurro arriva poco prima dell'intervallo, al 44': Thuram si fa trovare pronto in area di rigore e firma l'1-1, punteggio con cui le due squadre vanno negli spogliatoi. L'Inter trova il vantaggio al 69' con un gran gol di Carlos Augusto, subentrato da pochi minuti. Il Bologna prova a riversarsi in avanti concedendo spazi sulle ripartenze. All'83' Bonny, a chiudere i giochi depositando in rete il pallone del definitivo 1-3.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Inter 19*, Lazio 16, Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Como 11, Juventus 11, Frosinone 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Napoli 7*, Torino 7, Lecce 6, Bologna 5*, Udinese 4, Monza 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3*

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