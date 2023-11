Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato in un'intervista a Radio Bruno Toscana: “La classifica sorride. Siamo contenti del percorso, stiamo proponendo il calcio che il mister ci dice di fare. Imponiamo le nostre idee, quindi siamo contenti”.

Sulla vittoria di domenica scorsa: "Ho visto un'ottima reazione, non era semplice. Ma quella contro il Bologna rientrava tra le gare difficili. Avevamo fame di vittoria, venivamo da tre risultati senza punti e siamo riusciti a essere un po' più sporchi. Thiago Motta? L'ho vissuto da giocatore, l'ho apprezzato tanto. Anche da allenatore".

Sulle vittorie ‘sporche’ della stagione: “Ce lo chiede Italiano, d'altronde è un aspetto che ci mancava. Vincere non è mai semplice, è bello e porta sempre grande entusiasmo. Quindi ci volevano passi in avanti del genere. Obiettivi? Noi vogliamo e sentiamo di potercela giocare con tutti, vogliamo mettere in difficoltà chiunque affrontiamo. Chiaramente ci sono squadre più forti, però le somme le tireremo alla fine”.

Sulla rosa viola: "Stiamo facendo tutti voglio bene, abbiamo l'idea di raggiungere grandi obiettivi insieme. Ci focalizziamo molto sul singolo impegno. C'è un po' di rammarico per alcuni punti persi, ma non dobbiamo mai guardarci indietro. Tutto sommato stiamo facendo un buon percorso.

Su Duncan: “C'è competizione, sicuramente. Poi il mister fa le sue scelte. Io sono qui, quando sarò chiamato in causa. Cerco di farmi trovare sempre pronto. La concorrenza ci fa bene e ci fa spingere. Ben venga quando la competizione è così sana”.

Sull'anno scorso: “Speriamo di rifarci. Peccato, perché eravamo a un passo da entrare nella storia della Fiorentina. Pensiamo ad avere una rivincita, entrando in Conference. Vogliamo continuare così per arrivare a giocare partite belle come quelle della scorsa annata”.