Un'altra operazione sull'asse Fiorentina-Juventus? Intanto il club bianconero chiude al rinnovo di un esterno

Ancora un'operazione sull'asse Fiorentina-Juventus? Secondo calciomercato.com il club viola avrebbe sondato il terreno per Filip Kostic, esterno serbo arrivato nella Torino bianconera ormai quattro anni fa.

Rinnovo impossibile

Ciò che emerge in queste è che non si è tenuto alcun incontro tra la Juventus e l'entourage del calciatore, segnale inequivocabile del fatto che il club non abbia intenzione di rinnovare il contratto di Kostic. La Fiorentina è interessata e potrebbe sfruttare la situazione a proprio vantaggio.



