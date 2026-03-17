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La Gazzetta dello Sport: La turbo Fiorentina fa scattare il ballo di Giampaolo

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Due le pagine dedicate da La Gazzetta dello Sport alla vittoria della Fiorentina

Pagina 22

Che si apre con: “Poker viola Salvezza più vicina”. E ancora: “Turbo Fiorentina Cremonese ko e Nicola rischia”. Sommario: “A segno Parisi, Piccoli, Dodo e Gudmundsson: vittoria pesante. Per i grigiorossi in ballo Giampaolo”. 

Pagina 23

Presenti le dichiarazioni: "Vanoli tiene i piedi per terra: “Mancano altre nove partite…”. E ancora: “L’allenatore: “In questa stagione il nostro scudetto sarà la salvezza Piccoli è come un diamante grezzo”.

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