La Gazzetta dello Sport: La turbo Fiorentina fa scattare il ballo di Giampaolo

Due le pagine dedicate da La Gazzetta dello Sport alla vittoria della Fiorentina.

Pagina 22

Che si apre con: “Poker viola Salvezza più vicina”. E ancora: “Turbo Fiorentina Cremonese ko e Nicola rischia”. Sommario: “A segno Parisi, Piccoli, Dodo e Gudmundsson: vittoria pesante. Per i grigiorossi in ballo Giampaolo”.

Pagina 23

Presenti le dichiarazioni: "Vanoli tiene i piedi per terra: “Mancano altre nove partite…”. E ancora: “L’allenatore: “In questa stagione il nostro scudetto sarà la salvezza Piccoli è come un diamante grezzo”.