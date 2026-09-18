Un nuovo difensore viola (acciaccato) convocato in Nazionale. Lo aspettano ben 4 partite
Radu Dragusin. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Da poco diramate le convocazioni di Georghe Hagi per la sua Romania, con la nazionale che è pronta a giocare ben quattro partite nel giro di poco più di 10 giorni.
Quante gare!
La rappresentativa romena giocherà quattro partite di Nations League, rispettivamente contro Svezia, Bosnia, Polonia e ancora Svezia, gare valevoli per la Lega B, girone 4.
Un viola convocato
Tra i convocati il neo difensore viola Radu Dragusin, in netta ripresa dopo un inizio di stagione scarico. Tanti i minuti che potrebbero aspettare il difensore viola anche in nazionale. Da capire anche quali sono le sue condizioni fisiche.
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