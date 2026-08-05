Paratici e Grosso alzano il telefono per Mastantuono. Il Real Madrid dice no all'offerta 'esotica' per lui
Un colloquio telefonico con Fabio Grosso oltre che con Fabio Paratici. Franco Mastantuono ha già sentito la voce di esponenti della Fiorentina come il tecnico e il diesse, entrati in azione nell'opera di convincimento. Ne parla stamani La Gazzetta dello Sport.
Le garanzie che gli dà la Fiorentina
Il club viola gli offre esattamente ciò che il Real Madrid non può garantirgli a breve termine: una maglia da titolare, minutaggio e la continuità per rilanciarsi.
No all'Arabia
Intanto ieri al Real Madrid è arrivata anche un'offerta dall'Arabia Saudita per lui, respinta, così come non viene presa minimamente in considerazione l'ipotesi di farlo ritornare al River Plate.
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