Moretto: "Leao ha ricevuto un interessamento da una squadra italiana. La Fiorentina? Vi spiego"

Nel corso di un video realizzato insieme a Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato la situazione che riguarda Rafa Leao, in queste ore accostato anche alla Fiorentina.

La situzione

“Al momento non ci risulta che la Fiorentina abbia fatto tentativi per il portoghese. Sappiamo che una squadra italiana ha approcciato il giocatore, ma al momento la trattativa è difficile”.

I motivi

“I problemi per le squadre italiane riguardano ovviamente l'aspetto economico. Al momento i costi sono molto elevati per la Fiorentina o per qualsiasi altra squadra italiana che potrebbe volerlo”.