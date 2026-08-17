La Nazione: Tentazione Leao tra sondaggi e smentite

Tre sono le pagine dedicate alla Fiorentina da parte de La Nazione.

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Due le occupa un'intervista: "Pontello: sogni, ricordi e nostalgia “Che rimpianto lo scudetto dell’82 I miei campioni, ragazzi splendidi Baggio fu una cessione inevitabile”.

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Sul mercato c'è: “Kean, questa è la settimana decisiva Tentazione Leao, sondaggi e smentite”. E anche: “II Como non perde di vista l'attaccante. Contatti per il fuoriclasse rossonero ma il club viola frena”. Di spalla: “Atta, il... 'variatore' E il motore viola scala marce e idee”. In taglio basso infine: “Pellegrino primo allenamento: obiettivo Roma”.