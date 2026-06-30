Il Como vicino ad aggiudicarsi Liberali. I lariani pagheranno la clausola rescissoria

Vicino a sfumare l'interesse della Fiorentina per Mattia Liberali. Il trequartista del Catanzaro è vicino ad approdare al Como, che pagherà la clasuola rescissoria per lui.

La clausola

Sono 6 i milioni che pagheranno i lariani per liberare Liberali dal Catanzaro, con 3 milioni che andranno al Milan, che ha una percentuale del 50% sulla prossima rivendita.

L'interesse viola

Sul giocatore c'era il forte interesse del Sassuolo, con il Como che però ha battuto la concorrenza dei neroverdi. La Fiorentina si era timidamente interessata al giocatore, ma non si è mai realmente avvicinata. Lo scrive Fabrizio Romano.