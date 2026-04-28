Gianluca Rocchi non si presenterà al primo interrogatorio: ecco perché

L'avvocato Antonio D'Avirro, legale di Gianluca Rocchi, ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale che il designatore arbitrale autosospeso perché indagato per fronte sportiva dalla Procura di Milano “non si presenterà per rendere l'interrogatorio”.

Le parole nella nota

Nella nota stampa si legge anche: "Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo".

Due interrogatori

Da programma erano stati fissati per il 30 aprile in una caserma della Gdf a Milano gli interrogatori di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, ex supervisore Var, che avrebbe deciso di difendersi a verbale.