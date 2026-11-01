In due vedono la luce in fondo al tunnel in casa Fiorentina

Ci si dovrebbe essere. O questa almeno è la speranza. Atta non mette piede in campo con la Fiorentina dall’ultima partita prima della maxi sosta per le nazionali contro il Napoli e di fatto non gioca da oltre un mese.
Ci siamo quasi
Adesso però, la luca in fondo al tunnel potrebbe iniziare a intravedersi. Come scrive La Repubblica, il classe 2003 continua a lavorare al Viola Park in maniera personalizzata, ma dal Viola Park filtra un cauto ottimismo in vista del big match di domenica prossima contro la Juventus. La prudenza è ancora tanta, ma finalmente si vede uno spiraglio per l'atteso rientro.
Situazione Ranieri
Stessa situazione per Luca Ranieri, out per un problema legato allo schiacciamento del nervo del piede che sta richiedendo più tempo del previsto per il rientro. Anche lui out contro il Sassuolo punta ai bianconeri. Con cautela, per evitare ricadute.