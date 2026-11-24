A Lady Radio ha parlato Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina che ha commentato la partita persa contro il Monza per 3-0.

Sul match

“Non ha funzionato niente a Monza, la Fiorentina almeno a Genova aveva avuto una reazione, si è visto il nulla, una squadra slegata in tutti i reparti, spaesata. Il Monza veniva da 4 sconfitte di fila ed ha iniziato con grande paura. La formazione di Vanoli? Che non si venga a dire che è stata schierata la squadra per seguire l’umore della piazza… non c’entra niente, non è assolutamente così. Dopo una prestazione come quella di ieri sera, qualcuno il giorno successivo nello spogliatoio dovrebbe far volare parole grosse”.

Su Paratici

“Un direttore sportivo che non va a dire ogni volta le solite parole per rincuorare la gente, io lo reputo intelligente. Quelli bravi lavorano dietro le quinte. Dopo la sconfitta in casa contro il Frosinone vidi Paratici molto molto adirato. Pellegrino è alto oltre 1 metro e 90, se c’è una cosa che dovrebbe ricevere sono i cross, ma quando arrivano? Non viene sfruttato per le sue caratteristiche. Fagioli è un talento e va tutelato ma è in un momento no e non nella condizione di giocare quindi è giusto schierare Oulaï”.

Sui singoli

“La squadra non riesce a trovare spazi, manca idea di gioco. I giocatori sono messi in condizione di esprimersi al meglio? Njie ha segnato nelle ultime 3 partite della Fiorentina, stato di forma eccellente, prende una botta contro la Svezia ma dice di star bene ed essere recuperato… Perché schierare Gnonto al posto suo dall’inizio? Gnonto non ha minimamente inciso".