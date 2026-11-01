Martinelli protagonista nella netta vittoria dell'Avellino sul Pisa: che sia arrivato il momento di puntarci veramente?

Nel pomeriggio di Serie B, in primo piano va senza dubbio la netta vittoria dell'Avellino, che con un secco 2-0 regola il Pisa di Paolo Bianco, dando la possibilità al Palermo di allungare ulteriormente in classifica.

Martinelli sugli scudi

Tra i lupi irpini, uno dei più positivi è stato senza dubbio Tommaso Martinelli, estremo difensore in prestito dalla Fiorentina di proprietà del club gigliato. Con l'ennesima buona prestazione di questo suo campionato, il portierino viola è risultato decisivo in almeno due occasioni, sulla punizione di Rao e sul tentativo di Loyola.

Che sia il momento di…

Prestazione appunto, più che positiva per il classe 2006, con le pagelle post match che, come su TMW, lo premiano con una sfilza di 6,5. Che sia arrivato il momento di lanciare in pianta stabile uno dei prodotti migliori del vivaio viola?