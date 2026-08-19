Valdepeñas: "Mastantuono un appoggio importante, è una grande persona. Posso giocare come terzino ma anche come centrale"
Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il terzino della Fiorentina Victor Valdepeñas ha parlato anche di Mastantuono.
‘Grande calciatore e persona’
“Sono molto contento che Franco sia qui, chiaramente è importante avere con me un ragazzo che conosco e che parla lo spagnolo. È una grande persona e sono felice di essere qui con lui”.
‘A mio agio da centrale e da terzino’
"Mourinho mi ha fatto i complimenti e augurato buona fortuna, dicendomi di cercare di fare del mio meglio. Mi sento molto a mio agio sia come terzino che come centrale difensivo. Non saprei scegliere e comunque non spetta a me, giocherò dove il mister riterrà giusto”.
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