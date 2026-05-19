Caressa: "Ndour è sembrato un giocatore di livello. Kean e Piccoli hanno dato pochissimo. Quante delusioni in casa Fiorentina"

Sul suo canale You Tube, il giornalista e telecronista per Sky Sport Fabio Caressa ha parlato degli 11 migliori della scorsa giornata, che ha visto la Fiorentina vincente a Torino contro la Juventus.

Le valutazioni di Caressa

“Ci sono due giocatori della Fiorentina in questa top 11. Il primo è De Gea. La squadra viola contro la Juventus si è tolta una soddisfazione, ma questa partita non può salvare una stagione che poteva andare anche peggio, ma che nel complesso non è stata positiva. Prima malissimo, poi così così: la squadra ha avuto troppi alti e bassi. È stata una squadra che ha giocato senza troppo mordente e, soprattutto, senza continuità”.

Su alcuni singoli

“Tanti giocatori hanno reso molto al di sotto delle aspettative. Da Kean si è visto poco, da Piccoli idem. Qualcuno però è cresciuto, come Fagioli e Ndour. Quest’ultimo è il secondo nome nella top 11 grazie al gol segnato e perché, a sprazzi, quest’anno ha fatto intravedere di poter essere un giocatore di livello”.