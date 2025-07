In una lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, ha parlato l'agente e tifoso viola Furio Valcareggi. Tanti i temi toccati.

“Pioli ama Firenze”

"Mi piacciono molto i movimenti fatti fino ad ora. Pioli? E' tornato perché ama Firenze. A uno come lui come è possibile che possa intrigare il progetto Fiorentina? Difficile, se non vinci e lotti per il settimo o ottavi posto. Ho una fiducia illimitata in Pioli, anche perché prende giocatori che sanno giocare a pallone. Rispetto a quello che è stato fatto in questi anni questo è un bel mercato. Fazzini? Mi piace, va educato perché potrebbe essere uno alla Barella, uno che fa bene tutto a metà campo. !0 milioni per lui è un portafoglio trovato in terra. Fazzini ricorda un Tardelli, che con forza sanno fare tutto e con anche un buon tiro. Bernabé? Mi dicono che è un bellissimo giocatore, ma in generale mi fido di Pioli.

“Puzza di bruciato su Kean”

Su Kean: "Sento puzza di bruciato. Il giochino della clausola è partito, siamo a metà. Perché non è successo niente? Forse perché ha deciso di andare via, ho questa brutta sensazione. L'aria è la stessa di Vlahovic. A Firenze manca la società. Rocco, alza il telefono e offrigli 5 milioni l'anno. Via alla clausola e rimane a Firenze altri tre anni. Ma perché non l'ha fatto? Perché ora non parla mai? Parla Ferrari, che si deve occupare di altro.

“Pradè si è fatto comandare da Barone”

Su Pradè: "Del Daniele che conosco io è rimasto il 40%, ora forse con Pioli… E' un grande direttore sportivo, lo conosco da tanto. Qui a Firenze si è fatto comandare da Barone e sono arrivati giocatori come Kokorin e altra gente orribile. Ora dovrebbe comunicare la permanenza di Kean. La Fiorentina ha le armi per trattenerlo, perché non le usa? La clausola? Si ma se gli offri 6 milioni a stagione lui firma. Questo ha fatto una barca di gol e quelli che segnano costano. Mangia bene, gioca bene, segna bene. 25 gol a stagione? Ma stiamo scherzando? 6 milioni a stagione. Oh firma qui. Sebastiano Esposito? Servirebbe Pio… Sebastiano è uno che fa la guerra, può andare bene. E' giusto mandare i giovani viola a giocare in prestito. Oh Rocco? Ma ci vuoi dire qualcosa? Ma informa il tuo popolo che ti adora. Ma se Kean vuole fare lo stronzo e andare via, diccelo. Se rimane? Con Pioli la Fiorentina può arrivare tra le prime 5".