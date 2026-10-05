Mastantuono: "Messi è stato ispirazione per tutta l'Argentina. Vi racconto la prima volta che lo incontrai in Nazionale"

Nello spot di Adidas che è stato realizzato per l'addio di Leo Messi alla Nazionale Argentina, ha parlato anche l'attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono.

Il racconto di Mastantuono

“La prima volta che arrivai in Nazionale pensavo al momento in cui avrei incontrato Messi, perché è sempre stato la mia ispirazione. Quel momento fu speciale. Averlo così vicino… E' come un magnete. Vuoi guardarlo per vedere cosa fa e provare a imparare da lui, perché ha una mente superiore alla nostra. Da piccolo gli mandavo sempre messaggi su Instagram per ringraziarlo e per fargli sapere che tutti gli argentini erano con lui. Forse non li ha mai letti, ma ero contento di scrivergli e dimostrargli l'amore che noi proviamo per lui".

L'esempio di Leo

"Credo lui ci abbia migliorato tutti, ci ha dato l'energia per competere per qualcosa di più grande, di non mollare, di farci capire chi eravamo anche davanti alle cose difficili. Il messaggio che ha dato a tutti gli argentini con le cose che ha fatto, anche incoscientemente, è grandissimo”.