Ripa: "Il rientro di Mastantuono? Non cadiamo nel populismo spicciolo, è un professionista. Contro il Genoa..."

L'ex Fiorentina Roberto Ripa, ha parlato a Lady Radio di alcune situazioni di casa Fiorentina e non solo.

Sulla sosta

“Tutte le squadre hanno avuto questa sosta, quindi non può essere un'alibi. Bisogna vedere come riprenderanno le squadre, perché tutti hanno lavorato in modo diverso. Contro il Genoa sarà dura, conoscendo un minimo De Rossi e il suo fare battagliero. Questa sosta è servita a Vanoli per lavorare sui dubbi e su recuperare giocatori come Gonçalves".

Su Mastantuono e il rientro

“Vanoli farà le sue scelte anche in base a chi è rimasto a sua disposizione. Mastantuono tornerà tardi. Inutile cadere nel populismo spicciolo del ”eh, ma a 18 anni io andavo a lavorare dopo essere tornati alle 4 di notte". Lui è un professionista. Io l'ho fatto e so quanto le energie che devono mettere in campo i calciatori non sono solo quelle fisiche".