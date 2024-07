Il Torino prova a riportare Igor in Serie A, ecco quanto chiede il Brighton

Il Torino è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo. Paolo Vanoli ha bisogna di ulteriori colpi in difesa, soprattutto centrali. Come riporta Tuttosport, l'obiettivo principale dei granata è Albian Hajdari del Lugano.

Se non si arrivasse al giocatore del club svizzero, la società piemontese sarebbe pronta a dare l'assalto per Igor. Il Brighton per il brasiliano chiede 20 milioni di euro, la stessa cifra spesa per comprarlo un anno fa dalla Fiorentina.