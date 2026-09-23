Da Napoli forti critiche nei confronti di Lucca: domenica sembrava giocare... per la Fiorentina

Il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli non è certo stato accolto tra gli applausi nell'ambiente azzurro: sia per il risultato in sé che per la prestazione soprattutto di alcuni giocatori. Tra coloro che non hanno convinto figura Lorenzo Lucca e questa, di certo, non è la prima volta che accade in stagione.

Prova da… difensore viola

Entrato al 58' al posto di un Hojlund troppo isolato e poco incisivo, Lucca non è riuscito a risultare l'uomo risolutore per i partenopei. Anzi: in una circostanza è stato quasi dannoso per la sua squadra ostacolando - in modo ovviamente involontario - un tentativo di Favasuli. L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ne ha parlato a Televomero: "Per prima cosa, non deve mai stare lì. Deve stare al centro dell'area di rigore. Devi lasciare l'esterno sempre a fare l'uno contro uno, non devi portare tu un uomo: Lucca sembra un difensore aggiunto della Fiorentina. Deve stare, Lucca, o a rimorchio o al centro dell'area di rigore. O al limite dell'area se volesse proporre un uno-due a Lucca. Favasuli se lo trova davanti: cosa può fare?".

Numeri impietosi

Lucca in queste prime settimane stagionali è sceso in campo in tutte e 6 le partite disputate dal Napoli tra campionato e Champions, sempre da subentrato e per dare respiro a Hojlund. Il suo bottini in termini di gol fatti è ancora fermo a quota 0: se non dovesse arrivare una svolta, è probabile che a gennaio venga messo sul mercato.