Sarà forse lo stesso Joseph Commisso, in occasione del faccia a faccia ravvicinato con la dirigenza, ad annunciare la firma di Fabio Grosso sul contratto che lo legherà alla Fiorentina. Lo ipotizza il Corriere Fiorentino che però sottolinea come l'ufficialità dell'addio di Vanoli non farà da preludio automatico, in termini di tempi, all'annuncio del nuovo tecnico. Nessuna difficoltà, fanno sapere dal Viola Park, ma uno slittamento di comune accordo: Fabio Grosso sarà ufficializzato nei prossimi giorni ma per la presentazione si dovrà attendere almeno il ritorno di Paratici e Ferrari dall'America.

Sarà l'uomo per tentare una risalita che sarà complessa ma soprattutto lunga perché il gap con le partecipanti all'Europa si è allargato e soprattutto l'input del club è quello di ridurre i costi, specialmente a livello di ingaggi. Tutti parametri con cui Paratici avrà a che fare, salvo imprevista voglia di rilancio immediato che dovesse emergere dal confronto con il presidente.