Il portiere della Lazio lascia anzitempo il ritiro dell'Under 21. Sarri incrocia le dita in vista della trasferta di Firenze

Emergenza totale in casa Lazio per quanto riguarda i portieri. I biancocelesti, che peraltro affronteranno la Fiorentina al Franchi lunedì 13 aprile, hanno già perso Provedel per infortunio e adesso rischiano di dover fare a meno anche del suo sostituto.

A Firenze col terzo portiere?

Edoardo Motta, classe 2005 che tanto bene ha fatto nelle ultime giornate, ha infatti lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale under 21 a causa di un problema fisico. Al suo posto è stato convocato Diego Mascardi dello Spezia (preferito a Martinelli), ma resta da capire quanto tempo Motta dovrà restare ai box e se la sua presenza contro la Fiorentina sarà a rischio oppure no. Qualora non riuscisse a recuperare, Sarri sarebbe costretto a schierare addirittura il terzo portiere.