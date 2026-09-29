Orlando: "Mastantuono più forte di Nico Paz negli ultimi 30 metri di campo. Per ereditare la 10 di Messi serve personalità da extraterrestre"

A TMW Radio ha parlato l'ex Fiorentina Massimo Orlando, per parlare di un tema che in Argentina sta tenendo banco da diverso tempo.

Il dilemma argentino

Leo Messi è giunto alla fine della sua esperienza con l'Albiceleste e le prossime saranno le sue ultime partita con la nazionale argentina. Ma chi sarà il suo erede? Tra i nomi su cui si punta c'è anche quello di Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina, che si starebbe giocando con Nico Paz la maglia numero 10 di Messi.

Le parole di Orlando

"Credo che sia talmente pesante quella maglia che devi avere personalità fuori dal comune. Per caratteristiche dico Mastantuono, che ha qualcosa in più rispetto a Nico Paz in questo. Paz è più completo, ma negli ultimi 30 metri vedo Mastantuono".