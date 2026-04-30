Amatucci: "Sto bene al Las Palmas e sull'isola, una stagione indimenticabile. Ma il mio futuro..."

Ottima davvero la stagione che Lorenzo Amatucci ha vissuto finora in Spagna. Dato dalla Fiorentina in prestito al Las Palmas (Serie B iberica), il centrocampista è l'anima di una squadra che è in corsa per la promozione in A.

Pungolato sul suo futuro, Amatucci ha dichiarato di essere "concentrato sulla promozione" e di sentirsi "molto bene" sia nella squadra che sull'isola. “Non so cosa succederà con il mio futuro. Né voglio pensarci adesso. Non spetta a me deciderlo ora, voglio solo giocare”.

“Stagione meravigliosa”

E poi: “Questa è già stata una stagione meravigliosa che ricorderò per sempre. La promozione aggiungerebbe qualcosa in più a tutto quello che abbiamo fatto, a tutto quello che abbiamo raggiunto. Dobbiamo lottare per questo, anche se quando giochi vuoi divertirti e vincere la promozione. Per me, sarebbe un capitolo molto emozionante”.

“Campionato difficile”

Infine: “Ci sono molte squadre racchiuse in pochi punti in testa alla classifica e non immaginavo ci fosse un campionato così difficile, con così tante contendenti, a cinque giornate dalla fine. C'è pressione, la vedo in me stesso e nei miei compagni di squadra, ma dovrebbe essere una pressione positiva, qualcosa che ti incoraggia, e non dovrebbe avere un'influenza negativa".