Nuove figure e addii, va in scena la ristrutturazione societaria all'interno della Fiorentina

La ristrutturazione che andrà in scena alla fine di questa stagione per la Fiorentina, non sarà solo tecnica e non riguarderà solo il campo.

Su La Nazione stamani, si legge che anche in società si assisterà ad un cambiamento radicale. È in arrivo un nuovo responsabile per il Viola Park, Paolo Morganti, uomo di fiducia del ds già ai tempi della Juventus e attuale dg del Catanzaro.

Ma sotto la lente d'ingrandimento è finita anche l'area comunicazione, dove non ci saranno più anchorman e infatti a fine mese saluterà Rossella Petrillo e verrà separata l'informazione istituzionale da quella sportiva.

Restano poi da toccare l'area medica e il ruolo del team manager. Segnali chiari di cambiamento, dunque. Ma con Fabio Paratici sempre al centro della Fiorentina.