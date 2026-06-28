La triste parabola di Vlahovic: si offre al Barcellona, lo chiamano... dalla Turchia. Ritroverebbe un suo ex allenatore

Dopo un lunghissimo tira e molla, la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra essere arrivata davvero al termine: l'ex Fiorentina andrà in scadenza il 30 giugno e, secondo quanto riporta Matteo Moretto, si sta già offrendo ad altre squadre.

Sirene turche

“Il Besiktas ha messo sul piatto 8 milioni a stagione, ma Vlahovic sta aspettando altre soluzioni”, spiega l'esperto di mercato. Non lo convince quindi il progetto di Italiano, che lo ha già allenato proprio a Firenze.

Dusan ci prova

“Una delle mete preferite è la Liga. Vlahovic è stato proposto alle tre big: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Vedremo se in questi giorni si possono aprire degli spiragli concreti”, conclude Moretto. Lo aveva accennato anche il Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo: lo stesso Vlahovic si sarebbe proposto al Barcellona, ma al momento non sembra esserci interesse da parte dei catalani, che stanno puntando invece Julian Alvarez.