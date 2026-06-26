Coppia di sorrisi alla Fiorentina, ora Italiano vuole ritrovare Vlahovic. Contatti continui

Nella stagione 2021-2022, almeno fino a gennaio, la Fiorentina ha intrapreso un ottimo cammino sulle spalle dei suoi trascinatori, il tecnico Vincenzo Italiano e il centravanti Dusan Vlahovic. I due potrebbero ritrovarsi?

Italiano-Vlahovic, nuovo matrimonio?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Italiano ha chiesto esplicitamente al Besiktas l'acquisto del serbo. Quest'ultimo, tra l'altro, si troverebbe in vacanza a Bodrum, proprio in Turchia.

Nuovi contatti per portarlo al Besiktas

Sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore, anche perché l'ex tecnico viola non molla Vlahovic: lo ha messo in cima alla lista delle priorità in attacco.