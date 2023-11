Si avvicina Milan-Fiorentina, in programma il prossimo sabato a San Siro. Per Stefano Pioli non è una situazione facile: la partita di Lecce ha portato danni in casa rossonera, con Leao uscito per infortunio e Giroud espulso poi squalificato per ben due giornate viste le plateali proteste.

L'attacco è disastrato e rimarrà tale contro la Viola. Come riporta Fantacalcio.it, il Milan non farà ricorso per Giroud: confermata la sua squalifica. Contro la Fiorentina, quindi, quello che poteva essere un ballottaggio tra alternative diventa, invece, un obbligo, ovvero quello di schierarle entrambe. Okafor andrà sulla fascia a prendere il posto di Leao, mentre al centro dell'attacco, con ogni probabilità, toccherà all'ex viola Luka Jovic.